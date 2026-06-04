МАКС перестал присылать уведомления на iPhone после удаления приложения из App Store

Пользователи устройств Apple временно не будут получать уведомления о новых сообщениях и звонках в мессенджере МАКС. Об этом в четверг, 4 июня, говорится в официальном уведомлении сервиса.
— В связи с исключением МАКС из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции МАКС останутся доступными, — говорится в оповещении.
Разработчики рекомендуют владельцам iPhone и других устройств Apple периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения и звонки.
Национальный мессенджер МАКС 3 июня удалили из App Store. Он больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. Страницу МАКС нельзя найти ни по поиску, ни по прямой ссылке с официального сайта. При попытке обновления появляется сообщение об ошибке. Представители мессенджера направили официальный запрос в Apple.
Мессенджер Telega, сторонний клиент Telegram, в апреле был удален из App Store. Telega — это программа-клиент, которая подключается к аккаунту пользователя в Telegram, сохраняет все привычные каналы и чаты, а также позволяет звонить без VPN.