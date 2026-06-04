Финал регионального этапа Спартакиады пенсионеров пройдет в Ростове с 5 по 7 июня

В Ростовской области подходит к завершению региональный этап Спартакиады пенсионеров. Муниципальный отборочный этап, проходивший в марте-апреле, собрал около трех тысяч участников. Финальные соревнования пройдут в Ростове с 5 по 7 июня. Об этом сообщили на сайте донского правительства.