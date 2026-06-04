Самарцам рассказали про незаконность требования приходить на работу за 10 минут

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело, где работодатель обязал персонал приходить за 10 минут до начала смены и покидать рабочее место не ранее чем через 10 минут после окончания. Один из сотрудников отработал в таком графике несколько месяцев, после чего потребовал оплатить накопленные за этот промежуток рабочие часы.