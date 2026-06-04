Магнитная буря мощностью 6 баллов ожидается в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня

Нижегородцев предупредили о мощной магнитной буре на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные портала my-calend.ru.
Сила геомагнитных возмущений может достигнуть шести баллов уже к вечеру 10 мая. На такой отметке она продержится вплоть до 18:00 11 мая. К 21:00 буря ослабнет до пяти баллов.
Эксперты настоятельно советуют метеочувствительным гражданам отказаться от физических нагрузок и спиртных напитков, не переедать и больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
Ранее мы писали, что +21 градус и ливни ждут нижегородцев 4 июня.