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Магнитная буря мощностью 6 баллов ожидается в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня

Возможны приступы головной боли и резкие скачки артериального давления.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцев предупредили о мощной магнитной буре на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные портала my-calend.ru.

Сила геомагнитных возмущений может достигнуть шести баллов уже к вечеру 10 мая. На такой отметке она продержится вплоть до 18:00 11 мая. К 21:00 буря ослабнет до пяти баллов.

Эксперты настоятельно советуют метеочувствительным гражданам отказаться от физических нагрузок и спиртных напитков, не переедать и больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.

Ранее мы писали, что +21 градус и ливни ждут нижегородцев 4 июня.