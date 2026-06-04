В Калининграде личный прием граждан проведет представитель министерства иностранных дел России

Во вторник, 9 июня, личный прием граждан проведет представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Калининграде Сергей Белов. Об этом сообщили в правительстве области.
Прием пройдет по адресу: ул. Дмитрия Донского, 1.
Предварительная запись возможна по телефону: (4012) 599−980.
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