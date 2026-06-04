В Ярославской области более 70 тысяч гектаров засеют яровыми культурами

«АПК Ярославской области успешно развивается, внося важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны в целом. Поддерживаем аграриев на всех этапах — от закупки семян до выхода в торговые сети. Также господдержка предусмотрена на производство картофеля и овощей, семеноводство, льноводство, мелиорацию, обработку полей с помощью беспилотных летательных аппаратов. Продолжим создавать условия, чтобы наши производители росли, выходили на новые рынки и укрепляли позиции Ярославской области», — подчеркнул губернатор региона Михаил Евраев.