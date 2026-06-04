В Ярославской области более 70 тысяч гектаров засеют яровыми культурами

Свыше 70 тыс. га засеют яровыми культурами в Ярославской области в этом году. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.
В частности, зерновые и зернобобовые культуры — яровые и озимые — планируется выращивать на площади 40 тыс. га, овощи — на 1,5 тыс. га, картофель — на 3,5 тыс. га, лен-долгунец — на 2 тыс. га. Как отметил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов, в региональном АПК продолжается системное обновление техники. В этом году аграрии получат 80 новых машин и агрегатов.
«АПК Ярославской области успешно развивается, внося важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны в целом. Поддерживаем аграриев на всех этапах — от закупки семян до выхода в торговые сети. Также господдержка предусмотрена на производство картофеля и овощей, семеноводство, льноводство, мелиорацию, обработку полей с помощью беспилотных летательных аппаратов. Продолжим создавать условия, чтобы наши производители росли, выходили на новые рынки и укрепляли позиции Ярославской области», — подчеркнул губернатор региона Михаил Евраев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.