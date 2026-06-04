В Нижнем Новгороде отразили атаку беспилотников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Атаку беспилотников отразили ночью в Нижнем Новгороде, повреждений не зафиксировано, пострадавших нет, сообщил глава города Юрий Шалабаев.
«Сегодня ночью на территории большого Нижнего Новгорода была отражена атака БПЛА. Специалистами проверены места падения обломков, которые не коснулись городской инфраструктуры», — написал Шалабаев в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что повреждений не зафиксировано, пострадавших нет.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале на платформе «Макс» уточнил, что силы ПВО в регионе отразили за ночь атаку 25 БПЛА.
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