Изучаем ДНК пермской экономики

В программе конференции — пленарное заседание и работа 5 секций: «Промышленность, финансы, транспорт и здравоохранение: взаимодействие и эволюция», «Точки роста экономики города: промышленность и энергетика во второй половине ХХ века», «…Здесь будет город-сад: благоустройство города и сфера туризма в XX — XXI вв.», «Человеческий фактор в экономике города в различные исторические периоды» и «Экономика будущего: драйверы экономического развития современного мегаполиса».