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Найден способ использования энергии подземных вод для генерации электричества

Метод основан на преобразовании энергии движения подземных вод через пористые породы в электричество.

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали способ получения электроэнергии с использованием электрокинетических явлений. Он основан на преобразовании энергии движения подземных вод через пористые породы в электричество и может использоваться для питания геофизической аппаратуры, датчиков и оборудования при проведении полевых геологоразведочных работ, сообщили в пресс-службе.

При геологоразведке, особенно в труднодоступных районах, не всегда возможно регулярное применение накопительных устройств электроэнергии, в связи с чем возникает необходимость в автономных источниках питания.

«Учеными НГТУ была предложена схема генератора, с помощью которого можно получать разность потенциалов электрической энергии за счет движения грунтовых вод. Схема включает электроды, обладающие электродным потенциалом, и контрольно-измерительные приборы», — говорится в сообщении.

На этой схеме электроды размещаются в дисперсном материале, например, песке или специальных гранулах, на разной высоте. Вода поступает в емкость и просачивается через материал сверху вниз под действием гидростатического давления. Величина давления зависит от высоты столба воды, это движение создает условия для возникновения электрического тока между электродами.

Как отмечают в пресс-службе, установка не требует подключения к электросети или внешним источникам энергии. Она позволит работать там, где нет инфраструктуры, например в экспедициях, на удаленных метеостанциях, в лагерях спасателей или в сельской местности. За счет естественного движения воды через дисперсный материал и взаимодействия с электродами система генерирует электричество, которого достаточно для питания несложного оборудования: датчиков, радиостанций, осветительных приборов или устройств связи. Таким образом, это компактное автономное решение для выработки энергии в полевых условиях.