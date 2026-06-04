Найден способ использования энергии подземных вод для генерации электричества

Как отмечают в пресс-службе, установка не требует подключения к электросети или внешним источникам энергии. Она позволит работать там, где нет инфраструктуры, например в экспедициях, на удаленных метеостанциях, в лагерях спасателей или в сельской местности. За счет естественного движения воды через дисперсный материал и взаимодействия с электродами система генерирует электричество, которого достаточно для питания несложного оборудования: датчиков, радиостанций, осветительных приборов или устройств связи. Таким образом, это компактное автономное решение для выработки энергии в полевых условиях.