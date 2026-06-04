Российско-китайский форум «Языки дружбы» состоится в Пекине 9 — 10 июня

Форум пройдет на базе Китайского народного университета в рамках перекрестных Годов образования России и Китая. Участники обсудят актуальные проблемы и методики преподавания китайского и русского языков, а также вопросы подготовки межкультурных специалистов и российско-китайского образовательного сотрудничества. В форуме примут участие преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калмыкии, Марий Эл, Сахалинской области и других регионов России.