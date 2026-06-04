В мэрии Самары прокомментировали сообщения об отравлении детей в лагере

«По состоянию на 3 июня лагерь дневного пребывания при школе № 87 посещают 63 ребенка. Жалобы на самочувствие от детей в адрес медицинского работника школы не поступали. По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области экстренного извещения о регистрации инфекционного заболевания или пищевого отравления в их адрес из учреждений здравоохранения не поступало», — сказали журналисту Волга Ньюс в мэрии.
При этом в администрации добавили: департамент образования из-за сообщений в пабликах проведет проверку организации работы лагеря дневного пребывания. По неофициальным данным источников Волга Ньюс в мэрии, данные о возможном отравлении двух детей есть, но эти ребята посещали лагерь дневного пребывания, и пока нельзя сказать, что отравились именно там.