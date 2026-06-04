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Клиенты одного из ведущих банков получат зарплату в любой день

Услуга будет доступна примерно 11 млн человек — зарплатным клиентам ВТБ и Почта Банка.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии ПМЭФ-2026 банк ВТБ объявил о запуске сервиса, который позволяет зарплатным клиентам получать часть будущего дохода в любой день до официальной даты перечисления от работодателя. Услуга будет доступна примерно 11 млн человек — зарплатным клиентам ВТБ и Почта Банка.

Как сообщила первый зампред правления Ольга Скоробогатова, механизм предполагает, что партнерская финтех-компания анализирует историю и среднедневной заработок клиента, после чего рассчитывает доступную для него сумму.

Процентные платежи по такому «кредиту» отсутствуют, но взимается плата за сам факт обращения к сервису — 399 рублей за каждую операцию. В день официальной зарплаты, когда работодатель зачислит на счет клиента средства, банк автоматически списывает выданную сумму и комиссию. Клиенты, достигшие «Золотого уровня» в программе лояльности ВТБ, смогут использовать сервис бесплатно первые четыре раза — плата будет возвращена.