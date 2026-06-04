Клиенты одного из ведущих банков получат зарплату в любой день

Процентные платежи по такому «кредиту» отсутствуют, но взимается плата за сам факт обращения к сервису — 399 рублей за каждую операцию. В день официальной зарплаты, когда работодатель зачислит на счет клиента средства, банк автоматически списывает выданную сумму и комиссию. Клиенты, достигшие «Золотого уровня» в программе лояльности ВТБ, смогут использовать сервис бесплатно первые четыре раза — плата будет возвращена.