Мокро и холодно будет в Хабаровском крае в предстоящие дни

На севере региона местами ночью сохранятся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем они продолжатся, но будут не такими интенсивными. А в иных северных районах и вовсе обойдется без осадков. Температура ночью прогнозируется до 0..+6 °C, днем — около +2..+10 °C. Ветер различных направлений, но со скоростью в основном до 9−14 м/c.