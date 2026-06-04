Мокро и холодно будет в Хабаровском крае в предстоящие дни

Прогноз в Хабаровском крае вновь не порадует жителей солнцем и теплом. Как ранее рассказывали ИА «Хабаровский край сегодня» синоптики Гидрометцентра, влияние на погоду в июне оказывает установившийся Охотский антициклон.
Так, в Хабаровске 5 июня будет дуть северо-восточный ветер, 15−20 м/c (днем он стихнет до 9−14 м/c). Столбик термометра ночью покажет +6..+8 °C, днем — около +16..+18 °C. Прогнозируется кратковременный дождь.
В Комсомольске-на-Амуре станет на пару градусов теплее: в обеденные часы до +12..+14 °C, в ночные — в пределах +4..+6 °C. В городе завтра тоже пройдет небольшой дождь, а северный ветер будет дуть со скоростью 9−14 м/c.
На юге Хабаровского края будет значительно теплее — здесь воздух прогреется до +18..+20 °C, а ночью температура не опустится ниже +11..+13 °C. Но кратковременный дождь пройдет и здесь. Ветер до 9−14 м/c, юго-восточного направления.
На севере региона местами ночью сохранятся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем они продолжатся, но будут не такими интенсивными. А в иных северных районах и вовсе обойдется без осадков. Температура ночью прогнозируется до 0..+6 °C, днем — около +2..+10 °C. Ветер различных направлений, но со скоростью в основном до 9−14 м/c.
Судя по гидрологическому прогнозу, температура воды в Амуре у Хабаровска охладилась до + 13 , а уровень воды в реке находится у отметки 61 см. Для Комсомольска-на-Амуре актуально значение в 101 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре также отмечается снижение — 117 см.