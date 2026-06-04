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В Ростовской области магнитные бури обрушатся вечером 4 июня

Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, вечером 4 июня на территории Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G3 (сильная). Начало возмущения геомагнитного поля прогнозируется около 18:00.

Предпосылкой к этому стала солнечная вспышка уровня M9.3, зарегистрированная 3 июня в 04:36. Согласно каталогам, это самая мощная вспышка с 24 апреля 2026 года, когда были зафиксированы два взрыва высшего уровня Х.

В период магнитной бури жителям региона рекомендуется ограничить тяжёлые физические и умственные нагрузки, скорректировать рацион, исключив вредную пищу и сократить время пребывания на солнце в дневное время.