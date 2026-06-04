В Ростовской области магнитные бури обрушатся вечером 4 июня

Предпосылкой к этому стала солнечная вспышка уровня M9.3, зарегистрированная 3 июня в 04:36. Согласно каталогам, это самая мощная вспышка с 24 апреля 2026 года, когда были зафиксированы два взрыва высшего уровня Х.