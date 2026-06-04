В Хабаровском крае началась летняя смена «Время юных героев»

«Мой боевой опыт очень пригодился на сменах. Все те навыки, которые я приобрел в реальных условиях, теперь могу передавать курсантам в лагере — давать актуальные знания, которым не научит никто, кроме людей, прошедших через такие испытания. Мы не только обучаем полезным навыкам, но и работаем над командным сплочением. Учим ребят дружить между собой, помогать друг другу», — отметил участник боевых действий на Северном Кавказе и в зоне проведения СВО, инструктор-методист Центра «ВОИН» Иван Власов.