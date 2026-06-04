В Хабаровском крае началась летняя смена «Время юных героев»

В Хабаровском крае дан старт летним военно-патриотическим сменам «Время юных героев». Проект реализует филиал Центра «ВОИН» на базе детского оздоровительного лагеря «Мир Детства». Во время торжественной линейки участники получили нашивки «Курсант-новобранец». Всего этим летом Центр «ВОИН» проведет четыре смены, в которых примут участие 800 подростков. Первый поток объединил 145 курсантов-школьников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сегодня вы получили нашивки “Курсант-новобранец”, которые положат старт вашим новым умениям и новым победам. Этот символ — не просто знак, а начало большого пути, полного открытий, преодолений и настоящего взросления. Уверен, эти две недели станут для ребят временем настоящего роста — и физического, и духовного. Впереди — насыщенная программа, новые товарищи и первый шаг к тому, чтобы стать настоящим защитником Отечества», — сказал директор филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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В этом году Центр «ВОИН» расширил линейку образовательных программ для молодежи. Вместо единого курса теперь действует многоуровневая система с базовыми и профильными направлениями, разделенными по степени сложности. Курсанты изучают тактическую и огневую подготовку, первую помощь, управление БПЛА и другие дисциплины. Особое внимание уделяется командному сплочению и патриотическому воспитанию. Занятия ведут ветераны специальной военной операции.
«Мой боевой опыт очень пригодился на сменах. Все те навыки, которые я приобрел в реальных условиях, теперь могу передавать курсантам в лагере — давать актуальные знания, которым не научит никто, кроме людей, прошедших через такие испытания. Мы не только обучаем полезным навыкам, но и работаем над командным сплочением. Учим ребят дружить между собой, помогать друг другу», — отметил участник боевых действий на Северном Кавказе и в зоне проведения СВО, инструктор-методист Центра «ВОИН» Иван Власов.
В течение двух недель, помимо военно-прикладных навыков, для курсантов будут организованы занятия по истории страны и традиционным духовно-нравственным ценностям, культурные мероприятия, просмотр патриотических фильмов в рамках проекта «ВОИН. Кино», встречи с Героями России и ветеранами СВО. На каждой смене запланированы открытый турнир по неполной разборке-сборке ММГ АК-12 «Время Калашникова», посвященный памяти Михаила Тимофеевича Калашникова.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала летняя смена «Время юных героев». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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Следующая смена пройдет с 14 по 27 июля. Чтобы стать участником курсов, необходимо заполнить электронную форму. После подтверждения заявки родителям или законным представителям нужно предоставить необходимые документы для участия в лагерной смене.
Напомним, что Центр «ВОИН» создан в 2022 году по поручению Президента России Владимира Путина. Курирует их создание и работу, а также является сопредседателем Федерации боевого снайпинга России Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В 2025 году через смены «Время юных героев» прошли свыше 13 тысяч курсантов по всей стране. Всего за время существования Центров в них обучились более 120 тысяч человек.