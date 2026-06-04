Хабаровские команды взяли призы на всероссийских интеллектуальных турнирах

Команды школьников и студентов Хабаровского края стали призёрами всероссийских соревнований в сфере информационных технологий. Торжественная церемония награждения прошла в правительстве региона. Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В декабре 2025 года хабаровчане вошли в топ 10 на Всероссийском квиз турнире «Мир Крипто», собравшем 813 команд из 81 региона России и зарубежных государств. Соревнование нацелено на развитие критического мышления, криптографии и информационной безопасности у молодёжи. Призёрами стали коллективы ДВГУПС, Центра развития творчества села Большая Картель и Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания.
В апреле 2026 года состоялся кибер турнир ю, посвящённый 80 летию Победы и событиям Советско японской войны 1945 года. Хабаровский край лидировал по числу зарегистрированных команд: в состязании участвовали 2 850 коллективов из 87 регионов РФ и 16 стран. Три команды из края вошли в число призёров. Сборная ДВГУПС заняла 4 е место среди вузов, команда Центра развития творчества — 9 е среди общеобразовательных учреждений, а команда Хабаровского колледжа — 25 е среди организаций среднего профобразования.
Евгений Дёмин, министр цифрового развития и связи края, подчеркнул, что успехи команд демонстрируют эффективность работы по развитию цифровых навыков у молодёжи.
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