Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские команды взяли призы на всероссийских интеллектуальных турнирах

Команды школьников и студентов Хабаровского края стали призёрами всероссийских соревнований в сфере информационных технологий.

Источник: Комсомольская правда

Команды школьников и студентов Хабаровского края стали призёрами всероссийских соревнований в сфере информационных технологий. Торжественная церемония награждения прошла в правительстве региона. Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В декабре 2025 года хабаровчане вошли в топ 10 на Всероссийском квиз турнире «Мир Крипто», собравшем 813 команд из 81 региона России и зарубежных государств. Соревнование нацелено на развитие критического мышления, криптографии и информационной безопасности у молодёжи. Призёрами стали коллективы ДВГУПС, Центра развития творчества села Большая Картель и Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания.

В апреле 2026 года состоялся кибер турнир ю, посвящённый 80 летию Победы и событиям Советско японской войны 1945 года. Хабаровский край лидировал по числу зарегистрированных команд: в состязании участвовали 2 850 коллективов из 87 регионов РФ и 16 стран. Три команды из края вошли в число призёров. Сборная ДВГУПС заняла 4 е место среди вузов, команда Центра развития творчества — 9 е среди общеобразовательных учреждений, а команда Хабаровского колледжа — 25 е среди организаций среднего профобразования.

Евгений Дёмин, министр цифрового развития и связи края, подчеркнул, что успехи команд демонстрируют эффективность работы по развитию цифровых навыков у молодёжи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
Картель: от ценового сговора до наркоимперии
Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.
Читать дальше