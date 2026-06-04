В Хабаровске табурет стал главным аргументом в ссоре

В Хабаровске 48-летний житель Индустриального района стал фигурантом уголовного дела после ссоры со своей сожительницей, сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, ночью мужчина находился в гостях у знакомого вместе с 44-летней гражданской супругой. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт.
В разгар ссоры хабаровчанин схватил табурет и несколько раз ударил им женщину. После произошедшего потерпевшая обратилась в полицию.
Назначенная судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине был причинён лёгкий вред здоровью.
Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску.
На время расследования мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.