Красноярские спортсмены завоевали три медали международного турнира по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по прыжкам на батуте — Кубок героя Советского Союза Георгия Добровольского. В турнире, проходившем в четырех дисциплинах и разных возрастных категориях, приняли участие более 300 юных спортсменов из шести стран.