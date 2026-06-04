Движение по Крымскому мосту для автотранспорта возобновили

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — заявили в инфоцентре.
До этого мост закрывали для проезда с 2:37 по московскому времени.
В компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) уточнили, что из-за беспилотной опасности и остановки движения поездов на нескольких участках задерживаются 13 составов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об ударе беспилотника по пригородному поезду, который следовал из Азовского в Керчь. В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали.