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Движение по Крымскому мосту для автотранспорта возобновили

Движение машин по Крымскому мосту для автомобильного грузового и легкового транспорта вновь открыли. Об этом сообщил инфоцентр, который освещает ситуацию на автомобильных подходах к переправе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — заявили в инфоцентре.

До этого мост закрывали для проезда с 2:37 по московскому времени.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) уточнили, что из-за беспилотной опасности и остановки движения поездов на нескольких участках задерживаются 13 составов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об ударе беспилотника по пригородному поезду, который следовал из Азовского в Керчь. В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали.

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