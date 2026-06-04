В Липецке состоялась выставка проектов юных инженеров и программистов

Выставка проектов юных инженеров, программистов и изобретателей «Проекториум-парк» прошла в Липецке в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.
Ребята демонстрировали свои разработки в трех ключевых направлениях: техническом, естественно-научном и творческом. В инженерной зоне школьники не просто показывали макеты, а представляли полностью функционирующие устройства. Юные робототехники создали и запрограммировали целую линейку помощников: интеллектуальные системы для автоматического полива растений, а также роботов, способных выполнять различные домашние дела.
Также были представлены проекты «Создание руки захвата для дрона» и «Сборка дрона для мониторинга ситуаций». В естественно-научном направлении юные исследователи презентовали цифрового двойника для мониторинга экосистемы урочища Сосновый лес в Липецке. Также ребята создали веб-сайт «Сокровища народов», посвященный культуре и традициям разных национальностей, разработали и внедрили чат-бот по вопросам раздельного сбора отходов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.