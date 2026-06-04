В Ростовской области выявлено 172 тысячи тонн незадекларированного зерна

За май 2026 года региональное управление Россельхознадзора выявило 115 недостоверных деклараций на 172,8 тыс. т зерна. В целом за пять месяцев года недостоверными признаны 675 деклараций на зерновые. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.