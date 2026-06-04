В аэропорту Красноярск изъяли и сожгли почти полтонны овощей, фруктов, орехов и зелени

В мае текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора провели контроль 244 пассажирских международных рейсов, почти 33 тысячи мест ручной клади и багажа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у пассажиров было обнаружено 498 килограммов запрещенной к ввозу продукции: орехов, овощей, сухофруктов, фруктов, риса, зелени и декоративных растений. Нарушители прибывали в Красноярский край из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Таиланда. Всего за месяц выявлен 31 случай нарушения законодательства в области обеспечения карантина растений. Продукцию у пассажиров изъяли и сожгли. Читайте также: Специалисты нашли нарушения в декларациях на 352 тысячи тонн красноярского зерна Через аэропорт Красноярска 10 питомцев улетели в заграничное путешествие В Красноярске на рынке изъяли и уничтожили 44 килограмма опасной баранины С начала года из Красноярского края в Китай отправили больше 25 тысяч тонн рапсового жмыха Жители Красноярского края съели почти 60 тонн импортной клубники.