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ПВО уничтожила 25 БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 4 июня

На месте падения обломков работают специалисты.

Источник: Живем в Нижнем

За прошедшую ночь силы ПВО отразили атаку 25 вражеских беспилотников на территории Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Предварительно, обошлось без жертв и разрушений. На месте падения обломков задействованы специалисты.

Напомним, что сегодня в регионе действовал режим беспилотной опасности. СМС-оповещение жители получили в ночь на четверг. Об отмене угрозы атаки ВСУ стало известно утром.

Ранее мы писали, что ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Нижнем Новгороде 4 июня. Воздушное пространство было закрыто в целях обеспечения безопасности.

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