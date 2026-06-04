ПВО уничтожила 25 БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 4 июня

За прошедшую ночь силы ПВО отразили атаку 25 вражеских беспилотников на территории Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Предварительно, обошлось без жертв и разрушений. На месте падения обломков задействованы специалисты.
Напомним, что сегодня в регионе действовал режим беспилотной опасности. СМС-оповещение жители получили в ночь на четверг. Об отмене угрозы атаки ВСУ стало известно утром.
Ранее мы писали, что ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Нижнем Новгороде 4 июня. Воздушное пространство было закрыто в целях обеспечения безопасности.
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