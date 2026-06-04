МегаФон разработал голосового помощника на якутском языке для госучреждений

«Якутия является важным регионом для МегаФона — здесь работают сотни телеком‑объектов в городах и удалённых малых поселениях, связь и мобильный интернет обеспечены на местных месторождениях и предприятиях. Только за прошлый год наша техслужба построила и модернизировала на территории Республики почти 200 базовых станций, в этом году обновление получили уже более 50 объектов связи, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Уверен, что партнёрство с региональными властями позволит увеличить доступность телеком‑услуг для жителей Якутии и откроет новые перспективы по цифровизации государственных учреждений».