Главу Князе-Волконского все же отстраняют от должности — повторная оценка показала неуд

Ранее мы сообщали о том, что сельчане собрали подписи против отставки Романа Монастырного. Совет депутатов оценил его работу как неудовлетворительную, с чем многие не были согласны. Тогда дело пообещали пересмотреть в суде. Сегодня стало известно, что Романа Монастырного все же намереваются отстранить от должности. По информации главы Ситинского сельского поселения Евгения Лупина, оценка Совета депутатов не изменилась — работу Монастырного они считают неудовлетворительной. «Невзирая на то, что жители писали заявления и оценивают работу главы как положительную, представительный орган намерен отстранить Романа от занимаемой должности», — сообщает Евгений Лупин.