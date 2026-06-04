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Главу Князе-Волконского все же отстраняют от должности — повторная оценка показала неуд

Ранее мы сообщали о том, что сельчане собрали подписи против отставки Романа Монастырного. Совет депутатов оценил его работу как неудовлетворительную, с чем многие не были согласны. Тогда дело пообещали пересмотреть в суде. Сегодня стало известно, что Романа Монастырного все же намереваются отстранить от должности. По информации главы Ситинского сельского поселения Евгения Лупина, оценка Совета депутатов.

Ранее мы сообщали о том, что сельчане собрали подписи против отставки Романа Монастырного. Совет депутатов оценил его работу как неудовлетворительную, с чем многие не были согласны. Тогда дело пообещали пересмотреть в суде. Сегодня стало известно, что Романа Монастырного все же намереваются отстранить от должности. По информации главы Ситинского сельского поселения Евгения Лупина, оценка Совета депутатов не изменилась — работу Монастырного они считают неудовлетворительной. «Невзирая на то, что жители писали заявления и оценивают работу главы как положительную, представительный орган намерен отстранить Романа от занимаемой должности», — сообщает Евгений Лупин.