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Тренд на многодетность набирает обороты в Хабаровском крае

Сейчас в регионе проживают свыше 24 тысяч многодетных семей. В общей сложности они воспитывают более 82,5 тысячи детей и подростков. Во многом этому способствуют 23 вида различных мер поддержки семей с детьми, существующие в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Семья». Так, жительница региона Анастасия недавно стала мамой в десятый раз. Более того, она уже успела.

Сейчас в регионе проживают свыше 24 тысяч многодетных семей. В общей сложности они воспитывают более 82,5 тысячи детей и подростков. Во многом этому способствуют 23 вида различных мер поддержки семей с детьми, существующие в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Семья». Так, жительница региона Анастасия недавно стала мамой в десятый раз. Более того, она уже успела стать бабушкой, так как ее старшему ребенку исполнился 21 год.