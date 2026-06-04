Сотрудник пункта выдачи заказов в Солнечном попался на мошенничестве

23-летний местный житель, работая в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов, использовал подставную учетную запись для заказа вещей через Интернет, а затем оформлял на них фиктивные возвраты и присваивал покупки себе. Общая сумма ущерба работодателю от его действий составила 143 тысячи рублей. Недостачу обнаружили сотрудники службы безопасности, которые сообщили об этом в полицию. Теперь суд назначил обвиняемому наказание — 260 часов обязательных работ, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего и конфисковал телефон осужденного в доход государства.