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Сотрудник пункта выдачи заказов в Солнечном попался на мошенничестве

23-летний местный житель, работая в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов, использовал подставную учетную запись для заказа вещей через Интернет, а затем оформлял на них фиктивные возвраты и присваивал покупки себе. Общая сумма ущерба работодателю от его действий составила 143 тысячи рублей. Недостачу обнаружили сотрудники службы безопасности, которые сообщили об этом в полицию. Теперь суд.

23-летний местный житель, работая в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов, использовал подставную учетную запись для заказа вещей через Интернет, а затем оформлял на них фиктивные возвраты и присваивал покупки себе. Общая сумма ущерба работодателю от его действий составила 143 тысячи рублей. Недостачу обнаружили сотрудники службы безопасности, которые сообщили об этом в полицию. Теперь суд назначил обвиняемому наказание — 260 часов обязательных работ, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего и конфисковал телефон осужденного в доход государства.