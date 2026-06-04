Матвей Сафонов вошел в топ-10 самых дорогих вратарей мира

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», занял седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
Рейтинг был составлен на основе статистической модели организации. Согласно ему, стоимость 27-летнего голкипера сборной России на данный момент составляет 42,9 миллиона евро. На первом месте оказался вратарь Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити» — его стоимость находится на уровне 79,5 миллиона евро.
На втором месте расположился Жоан Гарсия из «Барселоны» (78 миллионов евро), на третьем — Сенне Ламменс из «Манчестер Юнайтед» (52,7 миллиона евро), на четвертом — Майк Пендерс из «Страсбурга» (47,6 миллиона евро). Пятерку лучших замкнул Джеймс Траффорд из «Манчестер Сити» (46,2 миллиона евро).
В список также вошли голкиперы Йонас Урбиг из «Баварии», Барт Вербрюгген из «Брайтона», Миле Свилар из «Ромы» и Кивин Келлехер из «Брентфорда».
До этого Сафонов принес «ПСЖ» победу в борьбе за Межконтинентальный кубок FIFA. Голкипер стал настоящим героем матча. Ему удалось отразить четыре мяча в послематчевой серии пенальти, и в результате «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанским «Фламенго».