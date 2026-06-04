Матвей Сафонов вошел в топ-10 самых дорогих вратарей мира

До этого Сафонов принес «ПСЖ» победу в борьбе за Межконтинентальный кубок FIFA. Голкипер стал настоящим героем матча. Ему удалось отразить четыре мяча в послематчевой серии пенальти, и в результате «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанским «Фламенго».