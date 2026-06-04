FT: Венгрия сняла вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС

По данным источника, новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром дало понять, что готово поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдавии.
По словам Мадьяра, Будапешт может одобрить продвижение Киева в обмен на расширение прав венгерского меньшинства на Украине. Речь идет о дополнительных языковых, образовательных и культурных гарантиях, которые в последние недели обсуждались при участии представителей Брюсселя, передает FT.
28 мая премьер-министр Венгрии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
В тот же день венгерский политик сообщал, что новое правительство страны, аналогично своим предшественникам, выступает против ускоренного приема Украины в Европейский союз и считает, что эта страна должна соответствовать тем же требованиям, что и другие кандидаты на вступление.