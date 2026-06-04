ЦДМ на Лубянке 6 июня отметит свое 69-летие мультпарадом и шоу мыльных пузырей

«На протяжении своей многолетней истории ЦДМ на Лубянке является не только знаковой достопримечательностью Москвы, но и символом счастливого и беззаботного детства. В начале июня главному детскому магазину страны исполняется 69 лет. В честь этого события мы подготовили праздничную программу для наших гостей. Она посвящена любимым игрушкам и детским мечтам. Пространство атриума ЦДМ превратится в интерактивную площадку с выставкой уникальных авторских кукол, объемными декорациями и масштабным ярким праздником на весь день», — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу ЦДМ на Лубянке Марии Бежановой.