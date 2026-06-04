ЦДМ на Лубянке 6 июня отметит свое 69-летие мультпарадом и шоу мыльных пузырей

Центральному детскому магазину (ЦДМ) на Лубянке 6 июня исполнится 69 лет, в честь дня рождения для гостей подготовили парад мультгероев, шоу мыльных пузырей, детский спектакль, научное шоу, викторину и дискотеку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЦДМ.
«На протяжении своей многолетней истории ЦДМ на Лубянке является не только знаковой достопримечательностью Москвы, но и символом счастливого и беззаботного детства. В начале июня главному детскому магазину страны исполняется 69 лет. В честь этого события мы подготовили праздничную программу для наших гостей. Она посвящена любимым игрушкам и детским мечтам. Пространство атриума ЦДМ превратится в интерактивную площадку с выставкой уникальных авторских кукол, объемными декорациями и масштабным ярким праздником на весь день», — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу ЦДМ на Лубянке Марии Бежановой.
Так, главным событием дня станут два больших мультпарада с участием более 30 ростовых кукол — персонажей популярных мультфильмов и сказок: Баба Яга, Геройчики, Змей Горыныч, Иван Царевич, Избушка, Красная Королева, Леди Баг, Мимимишки, Фиксики, Сказочный патруль, Супер-Кот, Шляпник, Смешарики, Финник и другие. Торжественное шествие пройдет по атриуму ЦДМ и вокруг исторического здания. Начало парадов — в 12:10 и 15:10.
Также в честь дня рождения Центральный детский магазин запустит праздничную акцию. Каждый ребенок, пришедший на праздник в костюме игрушки или любимого героя, получит памятный подарок.
В пресс-службе отметили, что в 13:40 стартует чемпионат по выдуванию мыльных пузырей, кульминацией которого станет большое шоу. В 14:30 гостей ждут водопад из 500 воздушных шаров и дискотека.
Также в программе — викторина об игрушках, научное шоу «Лаборатория Чудес» и бумажная дискотека, а в 18:00 праздник завершится гала-шоу продюсерского центра «Грани» с модным показом детской одежды.
Праздник ко дню рождения ЦДМ проходит в рамках фестиваля «Арт-куклы», который продлится до 15 июля. Фестивальная программа включает более 100 мероприятий и выставку «Куклы» с уникальными экспонатами галереи Happiness и легендарными куклами из спектаклей театра Образцова. Вход на все мероприятия свободный.