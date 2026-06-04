Силуанов пообещал обязательно протестировать Lada Azimut на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил РИА Новости, что обязательно протестирует автомобиль Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — по его словам, это традиция.
«Обязательно. Это же традиция. Говорят, еще “Волга” приехала», — ответил Силуанов на соответствующий вопрос агентства.
А отвечая на вопрос, планирует ли министр тестировать и эту машину, Силуанов сказал, что, если разрешат попробовать, то «конечно, надо же проверить весь наш транспорт в работе».
Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа», который компания впервые представила на ПМЭФ годом ранее. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство автомобилей нового российского бренда Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планируется начать в текущем квартале, также уже в июне должны начаться продажи этих машин.
В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона и самая доступная модель — кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.