Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов пообещал обязательно протестировать Lada Azimut на ПМЭФ

Силуанов заявил, что обязательно протестирует Lada Azimut на ПМЭФ.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил РИА Новости, что обязательно протестирует автомобиль Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — по его словам, это традиция.

Ранее в четверг президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью агентству заявил, что кроссовер Lada Azimut будет предоставлен для тест-драйва «некоторым участникам» ПМЭФ. А на вопрос о том, будет ли глава Минфина тестировать новинку Lada, как и годом ранее, Соколов ответил: «Поживем — увидим».

«Обязательно. Это же традиция. Говорят, еще “Волга” приехала», — ответил Силуанов на соответствующий вопрос агентства.

А отвечая на вопрос, планирует ли министр тестировать и эту машину, Силуанов сказал, что, если разрешат попробовать, то «конечно, надо же проверить весь наш транспорт в работе».

Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа», который компания впервые представила на ПМЭФ годом ранее. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

Серийное производство автомобилей нового российского бренда Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планируется начать в текущем квартале, также уже в июне должны начаться продажи этих машин.

В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона и самая доступная модель — кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше