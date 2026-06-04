МЧС: При приготовлении шашлыка на природе нужно правильно выбрать место

Россиянам при приготовлении шашлыка на природе необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров.
По его словам, перед организацией пикника важно правильно выбрать место для отдыха. Мангал следует размещать на безопасном расстоянии от кустарников, сухой растительности и хвойного леса, чтобы исключить риск возгорания.
— В автомобиле всегда есть огнетушитель, поэтому, как только вы начинаете жарить шашлык, держите рядом с собой огнетушитель, — отметил Бобров.
Кроме того, спасатели рекомендуют иметь под рукой запас воды и лопату на случай возникновения чрезвычайной ситуации. В МЧС также напомнили, что перед уходом необходимо полностью потушить угли. Их следует тщательно перемешать, засыпать землей и залить водой, убедившись, что очаг полностью ликвидирован, передает РИА Новости.
Людям, страдающим гастритом, панкреатитом, холециститом и язвой желудка, запрещено употреблять шашлык во время обострения заболеваний. В период ремиссии разрешено немного шашлыка из птицы. Об этом рассказала диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.