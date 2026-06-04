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Юные красноярцы могут поучаствовать в Кубке главы города по конструированию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 13 июня на Центральной набережной во время празднования Дня города состоится первый Кубок главы города по конструированию. Участникам предложат собрать деревянные конструкторы без инструкций — только с помощью логики, смекалки и внимательности.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 13 июня на Центральной набережной во время празднования Дня города состоится первый Кубок главы города по конструированию. Участникам предложат собрать деревянные конструкторы без инструкций — только с помощью логики, смекалки и внимательности.

Новый формат для города подготовили специалисты молодежного центра «ПроТехно», а сами соревнования станут частью проекта «ЯРкие БЕРЕГА».

Участвовать смогут дети и подростки в двух возрастных категориях: от 6 до 11 лет и от 12 до 18 лет. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию до 7 июня.

«Кубок главы города — это не просто соревнование, а точка входа в красноярскую экосистему технического творчества. Мы создали формат, где любой ребёнок или подросток может попробовать свои силы на равных условиях, без специальной подготовки. Успех зависит только от логики и усидчивости. Каждый участник получит знак отличия, а победителей ждут кубки и памятные подарки», — отметил Дмитрий Григорьев, директор центра технического творчества «ПроТехно».

На площадке также будут работать наставники проекта «Конструкторское бюро» — сообщества инженеров-энтузиастов. Они познакомят гостей с миром технического творчества и расскажут о будущих соревнованиях и проектах для детей и подростков.

Кроме того, для красноярцев подготовят мастер-классы и интерактивные зоны. Участники смогут посоревноваться в скоростной сборке кубика Рубика, сыграть в аэрохоккей, разгадать головоломки, а также сделать деревянные браслеты и сувениры своими руками, сообщает мэрия.

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