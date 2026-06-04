Юные красноярцы могут поучаствовать в Кубке главы города по конструированию

«Кубок главы города — это не просто соревнование, а точка входа в красноярскую экосистему технического творчества. Мы создали формат, где любой ребёнок или подросток может попробовать свои силы на равных условиях, без специальной подготовки. Успех зависит только от логики и усидчивости. Каждый участник получит знак отличия, а победителей ждут кубки и памятные подарки», — отметил Дмитрий Григорьев, директор центра технического творчества «ПроТехно».