Красноярцам предложат написать песню о своем городе прямо во время спектакля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 июня в Большом концертном зале Красноярской филармонии пройдет иммерсивный музыкальный спектакль-импровизация «Лучший город Земли». Особенность постановки в том, что ее сюжет и финал будут зависеть от зрителей.
По замыслу авторов, гости станут участниками большого телевизионного шоу, которое оказывается под угрозой срыва во время прямого эфира. Развитие событий будет зависеть от зрительного зала: красноярцам предложат вспомнить интересные факты о городе, рассказать о знаковых местах и людях, чьи имена связаны с историей краевой столицы.
Собранные во время спектакля истории станут основой для нового произведения. Поэт Вениамин Борисов создаст стихотворение прямо по ходу действия, а затем оно превратится в песню о Красноярске.
За происходящим будет наблюдать заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Она выступит в роли ведущей онлайн-трансляции, связывая виртуальное пространство с действием в концертном зале. При этом участие актрисы предусмотрено исключительно в формате прямого включения.
По словам режиссера Александра Нестерова-Лейдермана, аналогов проекту сегодня нет. «Над проектом работала команда уникальных специалистов, благодаря чему мы можем сказать, что такого спектакля нет не только в России, но и в мире. Доказать, что вы живете в лучшем городе Земли, оказалось неимоверно просто», — отметил он.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За время существования спектакль уже побывал в десяти городах страны, где во время показов было создано восемнадцать песен. Некоторые из них позже вошли в репертуар известных исполнителей, среди которых Диана Гурцкая и Алсу.
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