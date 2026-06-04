Красноярцам предложат написать песню о своем городе прямо во время спектакля

По словам режиссера Александра Нестерова-Лейдермана, аналогов проекту сегодня нет. «Над проектом работала команда уникальных специалистов, благодаря чему мы можем сказать, что такого спектакля нет не только в России, но и в мире. Доказать, что вы живете в лучшем городе Земли, оказалось неимоверно просто», — отметил он.