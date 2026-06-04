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Мессенджер «Макс» пропал из App Store. Уведомления и звонки на «айфоны» теперь не приходят

Внимание на то, что при переходе в App Store по ссылке с официального сайта появляется ошибка, обратили Telegram-каналы.

Мессенджер «Макс» был удален из каталога приложений App Store.

Внимание на то, что при переходе в App Store по ссылке с официального сайта появляется ошибка, обратили отдельные Telegram-каналы. Редактор Newslab тоже не смог найти мессенджер в поиске по магазину приложений.

В VK подтвердили, что «Макс» недоступен в App Store:

«МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы».

Также в пресс-службе мессенджера сообщили, что уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на iPhone после удаления приложения из App Store. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции останутся доступными.

«Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. ​​Команда Max на связи с Apple, мы делаем всё возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше», — заявили в компании.

В пресс-службе напомнили, что «Макс» можно скачать в RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте.

«Макс» — выбранный правительством России национальный мессенджер. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам компании, с момента запуска в сервисе зарегистрировались 120 млн пользователей, которые создали более 7 млн приватных и публичных каналов. Ежедневная аудитория составляет 85 млн.