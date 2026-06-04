Почти полтонны продуктов изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярск

В мае 2026 года в аэропорту Красноярска сотрудники краевого Россельхознадзора проконтролировали 244 международных рейса. Как сообщила пресс-служба ведомства, за месяц из ручной клади и багажа специалисты изъяли почти полтонны запрещенных к ввозу продуктов.