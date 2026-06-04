Почти полтонны продуктов изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярск

В мае 2026 года в аэропорту Красноярска сотрудники краевого Россельхознадзора проконтролировали 244 международных рейса. Как сообщила пресс-служба ведомства, за месяц из ручной клади и багажа специалисты изъяли почти полтонны запрещенных к ввозу продуктов.
В списке: орехи, овощи, сухофрукты, фрукты, рис, зеленные культуры и шесть декоративных растений. Груз, который не соответствовал фитосанитарным требованиям Российской Федерации, уничтожили в специально оборудованной печи.
За месяц специалисты выявили 31 нарушение карантинных правил. Пассажиры прибыли в Красноярск из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Таиланда.