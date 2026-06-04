Сильная магнитная буря ожидает нижегородцев 11 июня

Метеозависимые люди в эти дни могут страдать от головной боли, перепадов настроения и бессонницы. Врачи советуют избегать стрессов, снизить физические нагрузки, отказаться от алкоголя и жирной пищи, пить больше воды и больше отдыхать. Особенно внимательными к своему самочувствию стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым.