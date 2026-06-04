ВТБ направил 760 млн рублей на восстановление пяти объектов культурного наследия

Крупнейшим из анонсированных проектов стала реконструкция объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина» в Санкт-Петербурге. Площадь здания составляет 802 кв. м. В Костроме банк участвует в восстановлении жилого дома конца XIX века, расположенного в исторической части города: после завершения работ там разместится административный персонал медицинской клиники. Еще один проект будет реализован в Иркутске.
Программа восстановления памятников архитектуры была запущена ДОМ.РФ для возвращения в хозяйственный оборот построек, находящихся в неудовлетворительном состоянии. ВТБ выступает одним из крупнейших банков-партнеров инициативы. По словам Еременко, участие в проекте является частью системной работы банка по поддержке культурных институций и предпринимателей, берущих на себя обязательства по сохранению архитектурного наследия.
Кредитные средства предоставляются на льготных условиях и предназначены для разработки проектной документации, проведения реставрационных работ и последующей адаптации исторических зданий под современное использование. Получателями финансирования могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие правами на объекты, включенные в государственный реестр памятников.
Напомним, ранее ВТБ предоставил средства для восстановления двух объектов в Псковской и Нижегородской областях. Общая сумма финансирования составила 350 млн рублей с привлечением поручительств Корпорации МСП.
В Пскове инвестор ООО «Августина» планирует отреставрировать жилой дом, построенный в 1950 году. Проект предусматривает сохранение архитектурных характеристик, а также создание коммерческих помещений на цокольном этаже. В Нижегородской области индивидуальный предприниматель Р. Н. Фролов получил финансирование на реставрацию «Охотничьего домика (мыза)» XVIII века, расположенного на берегу Оки. Объект будет использоваться в качестве гостиницы и лечебного санатория, расширяя возможности туристической и рекреационной инфраструктуры региона.