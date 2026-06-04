ВТБ направил 760 млн рублей на восстановление пяти объектов культурного наследия

В Пскове инвестор ООО «Августина» планирует отреставрировать жилой дом, построенный в 1950 году. Проект предусматривает сохранение архитектурных характеристик, а также создание коммерческих помещений на цокольном этаже. В Нижегородской области индивидуальный предприниматель Р. Н. Фролов получил финансирование на реставрацию «Охотничьего домика (мыза)» XVIII века, расположенного на берегу Оки. Объект будет использоваться в качестве гостиницы и лечебного санатория, расширяя возможности туристической и рекреационной инфраструктуры региона.