В Нижегородской области отразили атаку 25 беспилотников

В ночь на 4 июня в Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 25 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты.
В свою очередь мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что места падения обломков БПЛА на территории города уже проверили. Повреждений и пострадавших нет.
Сигнал об опасности атаки беспилотников пришел от МЧС около 01:00. В 08:00 его отменили.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше