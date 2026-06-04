Больше половины зумеров не умеют делать даже базовые вещи

По наблюдениям родителей, перечень базовых умений, которыми сегодня владеют подростки, значительно отличается от того, что считалось обязательным ещё десять лет назад. Самым распространённым навыком, который постепенно исчезает, стало умение ориентироваться в городе без использования навигационных приложений — его отсутствие отметили 86% опрошенных. Три четверти респондентов (73%) считают, что молодые люди не помнят таблицу умножения и не способны производить вычисления в уме. Почти 70% указали на трудности с пересчётом бумажных денег и выдачей сдачи при оплате наличными.