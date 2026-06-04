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Больше половины зумеров не умеют делать даже базовые вещи

Некоторые фундаментальные навыки, которыми владели старшие поколения, оказались утраченными среди современной молодёжи.

Некоторые фундаментальные навыки, которыми владели старшие поколения, оказались утраченными среди современной молодёжи. В частности, речь идёт об умении узнавать время по аналоговым часам со стрелками. Как показало исследование, результаты которого оказались в распоряжении издания «Газета.Ru», свыше половины (54%) опрошенных представителей поколений Z и «альфа» признались, что не владеют этим навыком.

Кроме того, почти каждый второй молодой человек (49%) не знает, как правильно ввинтить лампочку. Однако интерес юных людей к часам как к модному аксессуару не исчезает — они всё чаще воспринимаются как элемент стиля, тогда как их практическая функция постепенно теряет значение. В большинстве семей (64%) есть дети, причём в половине случаев (58%) родители воспитывают представителей поколений «альфа» и Z.

По наблюдениям родителей, перечень базовых умений, которыми сегодня владеют подростки, значительно отличается от того, что считалось обязательным ещё десять лет назад. Самым распространённым навыком, который постепенно исчезает, стало умение ориентироваться в городе без использования навигационных приложений — его отсутствие отметили 86% опрошенных. Три четверти респондентов (73%) считают, что молодые люди не помнят таблицу умножения и не способны производить вычисления в уме. Почти 70% указали на трудности с пересчётом бумажных денег и выдачей сдачи при оплате наличными.

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