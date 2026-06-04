Больше половины зумеров не умеют делать даже базовые вещи

Некоторые фундаментальные навыки, которыми владели старшие поколения, оказались утраченными среди современной молодёжи. В частности, речь идёт об умении узнавать время по аналоговым часам со стрелками. Как показало исследование, результаты которого оказались в распоряжении издания «Газета.Ru», свыше половины (54%) опрошенных представителей поколений Z и «альфа» признались, что не владеют этим навыком.
Кроме того, почти каждый второй молодой человек (49%) не знает, как правильно ввинтить лампочку. Однако интерес юных людей к часам как к модному аксессуару не исчезает — они всё чаще воспринимаются как элемент стиля, тогда как их практическая функция постепенно теряет значение. В большинстве семей (64%) есть дети, причём в половине случаев (58%) родители воспитывают представителей поколений «альфа» и Z.
По наблюдениям родителей, перечень базовых умений, которыми сегодня владеют подростки, значительно отличается от того, что считалось обязательным ещё десять лет назад. Самым распространённым навыком, который постепенно исчезает, стало умение ориентироваться в городе без использования навигационных приложений — его отсутствие отметили 86% опрошенных. Три четверти респондентов (73%) считают, что молодые люди не помнят таблицу умножения и не способны производить вычисления в уме. Почти 70% указали на трудности с пересчётом бумажных денег и выдачей сдачи при оплате наличными.
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