В Рязанской области начался этап программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап программы «Мама-предприниматель» стартовал в Рязанской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
В ходе обучения женщины освоят основы предпринимательства, научатся формулировать и тестировать бизнес-гипотезы, анализировать целевую аудиторию и рынок, выстраивать бизнес-модель, разрабатывать маркетинговую стратегию и рассчитывать финансовые показатели. Также они проработают ценностное предложение продукта, сформируют дорожную карту бизнеса и подготовят итоговую презентацию проекта.
Программа включает блоки по юридическим аспектам, налогообложению, мерам государственной поддержки и развитию предпринимательских компетенций. Важной частью обучения станут бизнес-визиты, деловые игры и работа с экспертами.
Финальным этапом станет защита проектов перед комиссией. Победительница регионального этапа получит грант на развитие своего дела и возможность представить Рязанскую область на федеральном уровне.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.