Чёрный дым поднялся над жилыми домами в центре Воронежа утром 4 июня

Жители Воронежа сообщили о пожаре недалеко от ТРК «Галерея Чижова» утром в четверг, 4 июня. Кадрами, на которых видно, как чёрный дым поднимается над жилыми домами, очевидцы поделились в социальных сетях.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожар произошёл на территории строительной площадки, расположенной на улице Фридриха Энгельса, 68. Там загорелась бытовка.
Информации о пострадавших не поступало.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше