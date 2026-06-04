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Чёрный дым поднялся над жилыми домами в центре Воронежа утром 4 июня

По данным МЧС, на территории стройплощадки загорелась бытовка.

Источник: АиФ Воронеж

Жители Воронежа сообщили о пожаре недалеко от ТРК «Галерея Чижова» утром в четверг, 4 июня. Кадрами, на которых видно, как чёрный дым поднимается над жилыми домами, очевидцы поделились в социальных сетях.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожар произошёл на территории строительной площадки, расположенной на улице Фридриха Энгельса, 68. Там загорелась бытовка.

Информации о пострадавших не поступало.

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