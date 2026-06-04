В Хабаровском крае взыскали 320 тысяч за амурского осетра

В Хабаровском крае по решению суда с местного жителя взыскано 320 тысяч рублей за ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Нарушение выявила Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. По данным ведомства, житель села Иннокентьевка Николаевского муниципального района незаконно хранил на приусадебном участке один экземпляр амурского осетра.
Амурский осётр относится к особо ценным видам осетровых рыб, является эндемиком бассейна Амура и включён в Красную книгу России. Его добыча, хранение и оборот запрещены действующим законодательством.
По оценке надзорных органов, действия мужчины причинили государству ущерб в размере 320 тысяч рублей. Иск природоохранного прокурора был удовлетворён Николаевским-на-Амуре городским судом.
Решение суда пока не вступило в законную силу.