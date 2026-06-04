На Ленинском проспекте приступили к ремонту тротуара у гостиницы «Калининград»

Напомним, что на ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. 10 тротуаров из 45, стоящих в плане на 2025 год, будут доделывать в 2026-м.