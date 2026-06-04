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На Ленинском проспекте приступили к ремонту тротуара у гостиницы «Калининград»

Работы необходимо выполнить в течение 175 дней.

На Ленинском проспекте приступили к ремонту тротуара у гостиницы «Калининград». Как сообщает в своём телеграм-канале горадминистрация, на сегодня подрядчик начал демонтировать старое покрытие возле арки.

В марте МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» заключили контракт с ООО «Мосинжиниринг» на 15,6 млн рублей. Специалисты приведут в порядок тротуар на Ленинском проспекте от гостиницы «Калининград» до дома № 63. На участке также обустроят велодорожку. Работы необходимо выполнить в течение 175 дней.

«Проект предусматривает обособленную велодорожку, она пройдёт за остановочным павильоном. Сам павильон тоже будет новым, 8.5 метра в длину, — говорится в сообщении. — Место в пользу для двухколёсного транспорта перераспределяется за счёт ликвидации заездного кармана (там всё равно выделенка и он не нужен), поэтому пешеходы не “пострадают”».

Напомним, что на ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. 10 тротуаров из 45, стоящих в плане на 2025 год, будут доделывать в 2026-м.

Фото: администрация Калининграда.

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