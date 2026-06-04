Победительница «Евровидения-2026» ответила Киркорову на его заявления о помощи

Певица Дара, победившая на «Евровидении-2026», ответила в своих социальных сетях на слова российского артиста Филиппа Киркорова о причастности к ее успеху на конкурсе. Дара опровергла участие Киркорова в создании ее песни для конкурса. Она сообщила, что «Bangaranga» написана на сонграйтинг-кэмпе в Софии в 2023 году.