Павел Табаков заявил, что не станет сравнивать себя с отцом

Актер Павел Табаков признался, что не видит смысла в сравнении своей профессиональной карьеры с творческим наследием отца — народного артиста СССР Олега Табакова. Он отметил, что сосредоточен на построении собственного жизненного пути и карьеры.
— Я живу свою собственную жизнь. Олег Павлович в моем возрасте уже инфаркт имел, поэтому сравнивать себя с ним я не берусь. Ну сравнивают люди, что поделать? — сказал Табаков-младший.
При этом артист выразил глубокую признательность отцу, назвав его главным наставником. Актер добавил, что не пытается имитировать манеру игры или следовать чужому профессиональному сценарию, так как считает искусство сферой исключительно субъективной, передает РИА Новости.
Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Прощание с ним прошло спустя три дня в Московском художественном театре имени Чехова, который тот возглавлял. Еще в конце 1970-х Табаков основал собственный театр «Табакерка». Он также снимался в кино и занимался озвучиванием мультфильмов.
Около здания Исторической сцены «Табакерки» 12 марта 2026 года прошла торжественная церемония открытия памятной информационной доски в честь артиста. Ее установили на фасаде дома на улице Чаплыгина.