Павел Табаков заявил, что не станет сравнивать себя с отцом

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Прощание с ним прошло спустя три дня в Московском художественном театре имени Чехова, который тот возглавлял. Еще в конце 1970-х Табаков основал собственный театр «Табакерка». Он также снимался в кино и занимался озвучиванием мультфильмов.