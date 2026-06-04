Ранее политолог Александр Рар предупредил о нарастающих проблемах Германии с украинскими беженцами. Власти ФРГ «взвыли» от их потока, но даже отмена пособий не помогла, так как немецкое законодательство разрешает воссоединение семей, а родственники уже перебравшихся украинцев могут беспрепятственно въезжать в страну.