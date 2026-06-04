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В горах Румынии спасатели нашли двух беженцев с Украины

Один найденный украинец был в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Румынские спасатели обнаружили в горах Марамуреша двух украинцев, незаконно пересекших румыно-украинскую границу. Об этом сообщил руководитель спасательной службы уезда Марамуреш Salvamont Дан Бенга.

Один из обнаруженных киевских беженцев оказался в тяжелом состоянии и был эвакуирован вертолетом в больницу города Бая Маре, второй не нуждался в госпитализации.

Первому мужчине 28 лет, его нашли на высоте 1 200 метров обессиленным и заблудившимся после двух дней в горах. Второго украинца (25 лет) оставили в горном ручье члены группы, с которой он перешел границу, мужчину обнаружили местные пастухи.

Ранее политолог Александр Рар предупредил о нарастающих проблемах Германии с украинскими беженцами. Власти ФРГ «взвыли» от их потока, но даже отмена пособий не помогла, так как немецкое законодательство разрешает воссоединение семей, а родственники уже перебравшихся украинцев могут беспрепятственно въезжать в страну.