Германии не предоставили места в Совбезе ООН: Берлин решил обвинить в своих бедах Россию

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции объяснил поражение несколькими факторами. По его словам, Берлин вступил в борьбу за место в Совбезе слишком поздно. Это, считает дипломат, изначально ставило ее в невыгодное положение. Кроме того, министр указал на особую позицию страны по конфликту в Иране. Как известно, в этом кризисе Германия поддерживает Израиль.