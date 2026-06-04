В США раскрыли истинное отношение Белого дома к России

На этих же слушаниях Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут считаться беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта. Штаты поставляют вооружение Украине и одновременно вводят санкции против Российской Федерации, что фактически означает выбор стороны в противостоянии.