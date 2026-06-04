Опрос: Половина зумеров не умеет определять время по циферблату

Половина представителей поколения Z (зумеры) не умеет определять время по циферблату часов. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного компанией Sunlight.
Согласно опросу, одним из навыков, которые, по мнению россиян, чаще всего утрачивают подростки, является умение ориентироваться в городе без навигаторов и картографических сервисов — так считают 86 процентов опрошенных. Еще 73 процента уверены, что молодежь хуже знает таблицу умножения и реже умеет считать в уме, а почти 70 процентов отмечают трудности с подсчетом наличных денег и сдачи.
Более половины респондентов (54 процентов) считают, что подросткам сложно определять время по стрелочным часам, а 49 процентов полагают, что они не умеют даже вкручивать лампочку. Кроме того, 31 процент участников опроса уверены, что молодые люди не различают пододеяльник и простыню, а 24 процент считают, что им незнакомо значение слова «перстень».
При этом интерес к наручным часам среди молодежи сохраняется, однако все чаще они воспринимаются как элемент стиля, а не как практичный аксессуар. Также исследование показало, что в 64 процентах семей есть дети, а в 58 процентов воспитываются представители поколений альфа и зумеров, передает Gazeta.ru.
Россияне начали стремительно лысеть в молодом возрасте. Если раньше выраженное выпадение чаще развивалось после 35−40 лет, то теперь первые признаки нередко появляются уже в 18−25 лет. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, раннее облысение у молодых людей может быть напрямую связано с их образом жизни.