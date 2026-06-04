Опрос: Половина зумеров не умеет определять время по циферблату

Более половины респондентов (54 процентов) считают, что подросткам сложно определять время по стрелочным часам, а 49 процентов полагают, что они не умеют даже вкручивать лампочку. Кроме того, 31 процент участников опроса уверены, что молодые люди не различают пододеяльник и простыню, а 24 процент считают, что им незнакомо значение слова «перстень».